Engel tanımayan çocuklar Filistin için yeniden sahnede

KALECİK, ANKARA (İHA) - Dünyada Filistin'de yaşanan zulmü anlatan ilk dezavantajlı ekip olma özelliğini taşıyan Yön Sanat Atölyesi'nin zihinsel engelli ve suça sürüklenen oyunculardan oluşan tiyatro ekibi, 4 yıl aradan sonra Kalecik Belediyesi ev sahipliğinde Filistin için yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Seda Demirtaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Erdem Öksüz'ün yaptığı 'Dava Filistin'; tarih boyunca dünyada hakim her gücün sahip olmak istediği, defalarca istila edilerek ve yıkılarak yeniden imar edilen bir belde olan Kudüs'te Filistin-İsrail sorunu ekseninde, emperyalist güçlerin çıkar kavgalarını ve Mescid-i Aksa da yaşanan insanlık dışı olayları anlatıyor.

İşgal altındaki Kudüs'te yaşanan olaylara sessiz kalmamak adına yeniden sahneye çıkmaya hazırlandıklarını belirten oyunun Yönetmeni Erdem Öksüz, adalet kavramının sorguladıklarını, savaşın dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın bedeli insan canı ile ödenen bir felaket olduğunu ve her ne sebeple olursa olsun savaşın insanlık dışı olduğunu söyledi. Öksüz, "Tiyatro sahnelerinde çok az işlenen Filistin sorunu, yirminci yüzyılda hakkında en fazla söylem üretilen ve bir o kadar da metinsel analizin yapıldığı konuların başında gelir. Yaşanan zulmü anlatmak, dil, din, ırk, mezhep ayırt etmeksizin vicdanı olan her insanın vazifesidir. Biz 2010 yılından bugüne değin yaptığımız projelerde toplumsal olayları kendi dilimizle anlatarak farkındalık oluşturmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Oyunun yazarı Seda Demirtaş, "Bugüne kadar yüzlerce çocuğa destek vermiş olan bu kıymetli ekiple bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Dışarıdan görünen engellerine rağmen koca yürekleriyle oynadıkları oyunu umarım milyonlarca insana ulaştırabilir ve bir çok gence örnek olmalarını sağlayabiliriz" dedi.

Dava Filistin 25 Nisan 2022 tarihinde saat 20.45'te Kalecik Belediyesi Kültür Merkezinde seyirci ile buluşacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel