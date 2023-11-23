Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir İl Başkanı olarak atanan Mehmet Ali Çil, mazbatasını alarak görevine başladı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir İl Başkanı olarak atanan Mehmet Ali Çil, mazbatasını alarak görevine başladı.

1998 yılında Ankara'da kurulan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nın (EMŞAV) Eskişehir İl Temsilciliği açıldı. Kurulduğu tarihten bu yana ilk kez Eskişehir'e şubesi açılan kamu vakfının il temsilciliğine Mehmet Ali Çil atandı. EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ın elinden mazbatasını alarak göreve başlayan Çil, Eskişehir'de yaşayan emniyet teşkilatından vazife malulü olarak ayrılan gazilerle ve şehitlerin aileleri ile yakın zamanda program düzenleneceğini belirtti. - ESKİŞEHİR