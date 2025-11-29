Haberler

EMŞAV'dan 263. anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 263'üncüsü yapıldı.

İlkadım ilçesinde yeni açılan vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Kasım ayı şehitleri Halim Çalkan, Ahmet Özdemir, Rıfat Sezgin, Salim Şahin, Hüsamettin Şahin, Yusuf Ceylan, Recep Çakmak ve Mustafa Erken ve tüm şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu ay 263'üncüsü düzenlenen anma programına katılan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Programa Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, polis emeklileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
