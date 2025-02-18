Emniyet Müdürü Osman Elbir'den şehit ve gazi ailelerine vefa kahvaltısı

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi Pınar Elbir, şehit ve gazi aileleri için Polisevi'nde özel bir kahvaltı programı düzenledi.

Şehitlerin emanetleri olan aileleri ile vatan sevgisinin sembolü gazilerin ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen programda, Emniyet Müdürü Elbir misafirleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Programda konuşan Elbir, "Yarınlarımız var olsun diye, yarınlarından ve yarenlerinden vazgeçen kahramanlarımızın aileleri bizim için en kıymetli emanetlerdir. Şahsım ve Emniyet Teşkilatımız adına her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Duygusal anların yaşandığı kahvaltı programı, misafirlerin iyi dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KÜTAHYA