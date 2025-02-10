EMITT 2025 Fuarı'nda Adıyaman'ın Kültürel Değerleri Sergilendi

İstanbul TÜYAP Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT 2025 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda 'Maziden Atiye Adıyaman" adlı sergisi büyük beğeni topladı.

Fuar alanında Adıyaman'ın kültürel değerlerini taşıyan folklorik bebeklerle kentin tanıtımını yapan emekli el sanatları öğretmeni, yazar, ressam ve folklorik bebek sanatçısı Zeynep Karakuş Hanbay, serginin oldukça büyük ilgi çektiğini ve beğeni kazandığını dile getirdi.

Yaklaşık 30 yıllık araştırma ve birikimini sanatseverlerle paylaşan Hanbay, Adıyaman'ın geleneksel kadın giyim kültürünü köy ve şehir yaşamı üzerinden detaylı bir şekilde ele aldı. Baş bağlama biçimleri, saç örgüleri ve yöresel aksesuarlar gibi kültürel öğeleri sergilediği folklorik bebekler ilgi gördü. - ADIYAMAN