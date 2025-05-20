Emirdağ Gençlik Merkezi'nden Anlamlı Proje: 'Önce Vatan' Yazısı

Emirdağ Gençlik Merkezi'nden Anlamlı Proje: 'Önce Vatan' Yazısı
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Afyonkarahisar Emirdağ Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerle birlikte ilçenin hakim tepesine devasa boyutlarda 'Önce Vatan' yazısı boyayarak vatan sevgisini simgeleyen bir çalışma gerçekleştirdi. Etkinlik, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Afyonkarahisar Emirdağ Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerle birlikte anlamlı bir çalışmaya imza attı. İlçenin hakim tepesine 30 metreye 100 metre boyutlarında devasa "Önce Vatan" yazısı yazılarak boyandı.

Gençlik ruhunu ve vatan sevgisini simgeleyen bu özel çalışma, bölgedeki vatandaşların da büyük takdirini topladı. Etkinliğe verdikleri destekten dolayı Emirdağ Kaymakamlığı'na teşekkür eden Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür faaliyetlerin gençlerin milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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