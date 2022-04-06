Emet'te "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" isimli proje - Haberler

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Emet'te "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" isimli proje

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emet'te 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' isimli proje

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi dağıttı.

EMET, KÜTAHYA (İHA) - Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi dağıttı.

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri öğretmenleri Cafer Akbaş, Mehmet Başer ve Akpınar Mahallesi Muhtarı İlhan Özdemir nezaretinde paylaşmanın önemini idrak etmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketi dağıtımı gerçekleştirdiler. - KÜTAHYA

Emet'te Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor isimli proje

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi, İlhan Özdemir, Mehmet Başer, Emet, Yerel, Haberler

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