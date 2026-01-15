Tüm Emeklilerin Sendikası Üyelerinin Zonguldak'taki Zam Eylemleri Sürüyor

(ZONGULDAK) - Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şubesi'nin, emekli aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle Madenci Anıtı'nda sürdürdüğü oturma eylemi 7'nci gününde devam etti.

Emekliler, TBMM'de görüşülen emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeye tepki göstererek, tüm emeklilere seyyanen zam yapılması talebini yineledi. Eyleme, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, yönetim kurulu üyeleri, Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Mahmut Kılıç ile bazı sendika ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Kılıç, yaptığı açıklamada, kış şartlarına rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, "Kar, yağmur ve soğuğa rağmen alanları doldurduk. Soğuk kış günlerine inat alanları ısıttık" dedi.

Yıllardır ortaya koydukları mücadelenin yalnızca Türkiye değil, dünya emekçileri ve emeklileri tarafından da yakından izlendiğini ifade eden Kılıç, sürdürülen direnişin TBMM'deki ezberleri bozduğunu savundu.

Kılıç, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Haftaya Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan kanun tasarısının değişmesi için tüm milletvekillerinin vicdanlarına sesleniyoruz. Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır. Devamında aylıklara enflasyon kaybı eklenmelidir" diye konuştu.

Eylemlere kısa bir ara vereceklerini belirten Kılıç, üyelerin yaş durumunu da gözeterek mola kararı aldıklarını, pazartesi gününden itibaren demokratik tepkilerini kaldıkları yerden sürdüreceklerini kaydetti.

Kılıç, mücadeleye verdikleri destek nedeniyle sendika üyelerine teşekkür ederek, ikinci bir bilgilendirme yapılıncaya kadar sürecin devam edeceğini sözlerine ekledi.