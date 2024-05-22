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Emekli öğretmen nostalji ürünleri yapıyor

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Kahramanmaraş'ta emekli öğretmen eskiye özlem duyanlar için ahşaptan nostalji ürünler yapıyor. Duvar süsleri ve nostalji maketleri yapan Kurtuluş Kesim, eski araç ve gereçlerin minyatürlerini yapıyor.

Kahramanmaraş'ta emekli öğretmen eskiye özlem duyanlar için ahşaptan nostalji ürünler yapıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde kendi iş yerinde duvar süsleri ve çok eski zamanda kullanılan nostalji maketleri yapan 65 yaşındaki Kurtuluş Kesim, "Eskiye özlem duyanlar için, nenelerimizin, dedelerimizin kullandıkları araç ve gereçlerin maketlerini yapıyorum. Sadece bu işe odaklanıyorum ve bunları yaparken büyük bir zevk alıyorum" dedi.

Sınıf öğretmenliğinden emekli olduğunu belirten Kesim, "Emekli olduktan sonra küçük bir marangoz atölyesi açtım. Burada çocuk oyuncakları, kuş kafesleri, duvar süsleri, maket türü ürünler yapıyorum. Şimdilerde ise nostalji ürünleri yapıyorum, eskiye özlem duyanlar için. Nenelerimizin, dedelerimizin kullandıkları araç ve gereçlerin maketlerini yapıyorum. Ninelerimizin ip eğirdiği çıkrık, onun minyatürünü yapıyorum. Eskiden yorganlar, döşekler yapılırdı ve aletlerin üzerine pamuk atılırdı. Onun maketini yaptım. Dikiş makinesi maketlerini yapmaya devam ediyorum" ifadesini kullandı.

Genellikle eskiye dair özlem duyanların aradığını söyleyen Kesim, "Eskiyi özlem duyan kişiler beni arıyor ve alışverişlerini yapıyorlar. Genellikle onun değerini bilenler maketini alıyor. Değerini bilmeyenler aldırış bile etmiyor. Bu işe bayağı bir uğraş veriyoruz kolay bir iş değil. Aklıma geldikçe, elime geçtikçe nostaljik ürünlerin minyatürünü yapıyorum. Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Emekli olmadan önce başladım bu işe. Emekli olduktan sonra bu işe ağırlık verdim. En az bu işi 20-30 yıldır yapıyorum. Bu işi yaparken tamamen dünyadan kopuyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum sadece bu işe odaklanıyorum. Bunları yaparken büyük bir zevk alıyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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