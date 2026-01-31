Burhaniyeli imam 1274 metre kare arsasını bağışladı

Burhaniye ilçesinde, emekli imam Mehmet İnci, İvrindi Büyükyenice Mahallesindeki bin 274 metre kare arsasını Diyanet Vakfı'na bağışladı. İnci, arsada Kur'an Kursu ve imam lojmanı yapılacağını söyledi.

Burhaniye'de 16 yıl önce Sarılar Mahalle Camii imamlığından emekli olan 68 yaşındaki Mehmet İnci, İvrindi'ye bağlı Büyükyenice Mahallesindeki bin 274 metre kare arsasını, Kur'an Kursu ve imam lojmanı yapılmak üzere Diyanet Vakfına bağışladı. Arsanın tapusunu İvrindi Müftüsü Eyüp Kalkan'a teslim eden Mehmet İnci, "Doğup büyüdüğüm Büyükyenice Mahallesindeki arsamı Kur'an Kursu ve imam lojmanı yapılmak üzere Diyanet Vakfına bağışladım. Bunun için de çok mutluyum" dedi. - BALIKESİR