Burhaniyeli imam 1274 metre kare arsasını bağışladı

Burhaniyeli imam 1274 metre kare arsasını bağışladı
Burhaniye'de 16 yıl önce Sarılar Mahalle Camii imamlığından emekli olan 68 yaşındaki Mehmet İnci, İvrindi'ye bağlı Büyükyenice Mahallesindeki bin 274 metre kare arsasını, Kur'an Kursu ve imam lojmanı yapılmak üzere Diyanet Vakfına bağışladı. Arsanın tapusunu İvrindi Müftüsü Eyüp Kalkan'a teslim eden Mehmet İnci, "Doğup büyüdüğüm Büyükyenice Mahallesindeki arsamı Kur'an Kursu ve imam lojmanı yapılmak üzere Diyanet Vakfına bağışladım. Bunun için de çok mutluyum" dedi. - BALIKESİR

