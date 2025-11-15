Haberler

Emekli Aslan Arslan, Didim'de Keçi Edinerek Yeni Bir Hayat Kurdu

Güncelleme:
71 yaşındaki Aslan Arslan, tatil amacıyla geldiği Didim'de köy hayatını özleyince keçi edindi. Şimdi sağlıklı bir yaşam sürüyor ve hayvanları ile mutlu bir yaşam sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesine Çorum'dan tatile gelen 71 yaşındaki Aslan Arslan, tatilde köy hayatını özleyince keçi edindi. Keçileri ve tavukları sayesinde hem daha sağlıklı beslendiğini hem de tatilini çok sevdiği hayvanları ile geçiren Arslan, "Çocukluk ve gençlik yıllarım hayvancılıkla geçti. Emeklilik hayatımda da hayvanlarımdan vazgeçemedim. Şimdi keçilerimle daha sağlıklı ve mutluyum" dedi.

Edinilen bilgiye göre; çalışma hayatı boyunca hayvancılık ve saman işleri alışverişi ile uğraşan 71 yaşındaki Aslan Arslan, yaklaşık 10 yıl önce emekli olup çalışmayı bırakınca Didim'e tatile geldi. Didim'i ve bölgenin havasını çok seven Arslan, bir süre tatil yaptıktan sonra boş durmaktan sıkılıp eski hayatını özledi. Ailesi ile birlikte geldiği Didim'den geri dönüş yapamayan 71 yaşındaki Aslan Arslan, bu defa yazlığının bulunduğu bölgeye yakın bir bölgeden arazi alıp köy hayatı yaşamaya başladı.

"Keçilerimle daha sağlıklı ve mutluyum"

İnsanoğlunun alışkanlıklarından vazgeçmesinin zor olduğunu ve özellikle yaşlılıkta herkesin keyif aldığı uğraşlarla vaktini geçirmesini tavsiye eden Aslan Arslan, "Aslında Didim'e emekli olduktan sonra kalan ömrümü tatil yaparak geçirmek için gelmiştim. Bir süre dinlenip tatil yaptıktan sonra sıkıldım. Marketten aldığım süt ve süt ürünlerinde eski tadı bulamaz oldum. Bunun üzerine yazlık evimin yakınında bir bahçe aldım. Daha sonra da birkaç keçi ile tavuk edindim. Bahçeme de kendi yiyeceğim sebze ve meyveyi yetiştirmeye başladım. Şu anda iki keçinin sütü ile tüm ailemizin süt, yoğurt ve peynir ihtiyacını karşılıyoruz. Keçilerim sayesinde hayatım yeninden düzene girdi. Gençliğimde ihtiyaçtan dolayı yaptığım bu işi şimdi keyif için yapıyorum. Emekliliğinde sıkılan herkese de hayvan edinip bağ bahçe işleri ile uğraşmasına tavsiye ederim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
