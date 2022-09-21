Ellibeş: 'Türkiye'de 'ilk evim' denildiğinde akla AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan geliyor'

Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Gençlerimiz başta olmak üzere, dar gelirli vatandaşlarımız 'ilk evim' diyecekleri konutlara sahip olacaklardır. Çünkü Türkiye'de 'ilk evim' denildiğinde akla Cumhurbaşkanımız ve AK Parti geliyor. Bunu perçinleyecek bu projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haftalık yönetim kurulu toplantısında "İlk Evim" projesini değerlendirdi. Geçmişte vatandaşın gecekondulara mahkum edildiğini, düzenli işi olanların bile emekli olup, ikramiye alana kadar konut sahibi olamadığını belirten Ellibeş, "20 yılda 1 milyondan fazla vatandaşımızı ev sahibi yapan hükümetimiz şimdi özellikle gençlerimizi, ihtiyaç sahiplerimizi önceleyen Cumhuriyet tarihimizin een büyük sosyal konut projesine imza atmak için start verdi. Muhalefetin bu projeyle ilgili ortaya attığı iddiaları anlamak gerçekten zor. Türkiye'de AK Parti öncesi yapılan konut sayısı ile AK Parti sonrası yapılan konut sayısı ortadayken, şehirlerimizin daha düzenli hale geldiği çok açık görülürken, milletimizin aklını bulandırmak isteyenler samimi değildir. Kimsenin şüphesi olmasın ki, bugüne kadar yapılamaz denilen her işi başarmış olan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu proje de söz verildiği tarihte söz verildiği şekilde yerine getirilecektir" dedi.

"AK Parti eliyle devam edeceğine inanıyorum"

Sosyal konut projesinde gençlerin de ev sahibi olacağını söyleyen Ellibeş, "Gençlerimiz başta olmak üzere, dar gelirli vatandaşlarımız 'ilk evim' diyecekleri konutlara sahip olacaklardır. Çünkü Türkiye'de 'ilk evim' denildiğinde akla Cumhurbaşkanımız ve AK Parti geliyor. Bunu perçinleyecek bu projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal konutların yatay mimaride, doğa ile iç içe projeler olması da ayrıca bizler için önemli. Bu eserlerin ilerleyen süreçte yine AK Parti eliyle devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu. - KOCAELİ