Elazığ'da Yaşlı Çiftin Koyunlarıyla Renkli Anları

Elazığ'da Yaşlı Çiftin Koyunlarıyla Renkli Anları
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Elazığ'da yaşlı bir çift, besledikleri koyunları tasma takarak gezdirmesiyle renkli görüntüler oluşturdu. Çiftin sohbeti ve koyunlarıyla geçirdikleri anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Elazığ'da yaşlı çiftin besledikleri koyunları tasma takarak gezdirmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da yaşlı bir çiftin besledikleri koyunları tasma takarak gezdirmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kültür Park mevkiinde koyunlarını besleyen çiftin o esnada birbirleriyle sohbet etmesi bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Çimenlerde bir süre koyunlarını otlatan çift, daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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