Elazığ'da Yaşlı Çiftin Koyunlarıyla Renkli Anları

Elazığ'da yaşlı çiftin besledikleri koyunları tasma takarak gezdirmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da yaşlı bir çiftin besledikleri koyunları tasma takarak gezdirmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kültür Park mevkiinde koyunlarını besleyen çiftin o esnada birbirleriyle sohbet etmesi bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Çimenlerde bir süre koyunlarını otlatan çift, daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ