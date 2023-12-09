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Elazığ'da Üniversiteye 'Narko-rehber' Eğitimi

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Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi'nde görevli akademisyen, personel ve öğrencilere 'Narko-rehber' eğitimi verdi. Eğitimde uyuşturucuyla mücadele konuları ve önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Elazığ'da polis ekipleri, üniversitede görevli akademisyen, personel ve öğrencilere yönelik 'Narko-rehber' eğitimi gerçekleştirdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 'Narko-rehber' faaliyet gerçekleştirdi. Faaliyetler çerçevesinde madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Teknik Bilimler Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde görevli akademisyen, personel ve öğrencilerin katılımı ile toplam 13 eğitimde bin 30 kişiye gerekli bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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