Elazığ'da 'Sessiz Çığlık' Eylemiyle Gazze'ye Destek

Elazığ'da Gazze'de devam eden soykırım ve zulme dikkat çekmek için başlatılan "Sessiz Çığlık" eylemi devam ediyor.

El Aksa Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmeye devam ediyor. Bu çerçevede platform üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları açılarak, taşınan dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. - ELAZIĞ