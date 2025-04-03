Elazığ'da Sağanak Yağışta Kahraman Kurtarma Operasyonu

Elazığ'da aniden bastıran sağanak yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsünü Fırat EDAŞ kepçe operatörü kurtardı.

Elazığ'da yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, Aksaray Mahallesi alt geçidinde biriken su, hafif ticari aracın mahsur kalmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak suyun yükselmesi ve aracın bulunduğu konum nedeniyle çalışmalar zorlaştı. Bu sırada, Fırat EDAŞ'ta kepçe operatörü olarak görev yapan Sebahattin Ulaş, görev dönüşü tesadüfen olay yerinden geçti. Durumu fark eden Ulaş, hızlıca inisiyatif alarak kepçesiyle ekiplere destek verdi. Ulaş, itfaiye ekibiyle koordineli çalışarak mahsur kalan sürücüye güvenli bir şekilde ulaşılmasını sağladı. Kepçesini dikkatlice kullanarak itfaiye ekiplerinin suya girmesine gerek kalmadan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Başarılı operasyonun ardından sürücü, tedbir amaçlı ambulansa alındı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ve ekipler, Sebahattin Ulaş'ın hızlı ve etkili müdahalesini takdirle karşıladı. Gösterdiği cesaret ve duyarlılıkla büyük övgü toplayan Ulaş, günün kahramanı oldu. - ELAZIĞ