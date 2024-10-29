Elazığ'da Sabah Namazı Buluşması Programı Düzenlendi
Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki tarihi Sarahatun Camii'nde düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' programına il müftüsü ve üniversite akademisyenleri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve zikirler ile devam etti.
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan Sarahatun Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' programı düzenlendi.
Elazığ İl Müftülüğü tarafından 4 bin yıllık Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Sarahatun Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğr. Üyesi Nizamettin Çelik, Harput Diyanet Akademi öğretmen ve öğrencileri, Harput Kur'an Kursu öğrencileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tesbihat, zikir ve salavatlar getirildi.
Programdan sonra ikramlarda bulunuldu. - ELAZIĞ