Elazığ'da Sabah Namazı Buluşması Programı Düzenlendi

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan Sarahatun Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' programı düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından 4 bin yıllık Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Sarahatun Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğr. Üyesi Nizamettin Çelik, Harput Diyanet Akademi öğretmen ve öğrencileri, Harput Kur'an Kursu öğrencileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tesbihat, zikir ve salavatlar getirildi.

Programdan sonra ikramlarda bulunuldu. - ELAZIĞ