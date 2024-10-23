Elazığ'da Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi
Elazığ İl Müftülüğü tarafından Nailbey Camisi'nde sabah namazı buluşması programı yapıldı. Programa müftülük personeli, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Elazığ İl Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması programı düzenlendi.
Nailbey Camisinde düzenlenen programa Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, müftülük personeli, din görevlileri, gençler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tesbihat, zikir ve salavat okundu. Program daha sonra sohbet ile devam etti. - ELAZIĞ