Elazığ'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor
Kovancılar İlçe Müftülüğü, her hafta farklı bir camide düzenlediği 'sabah namazı buluşması' programıyla vatandaşları bir araya getiriyor. Seyda Ubeydullah Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmaya İlçe Müftüsü İrfan Çavaş katıldı, program sonrası sohbet ve ikram yapıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Kovancılar İlçe Müftülüğü her hafta farklı bir camide "sabah namazı buluşması" programı gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Seyda Ubeydullah Camisinde 'sabah namazı buluşması' gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın katıldığı programdan sonra vatandaşlarla sohbet edilip katılım sağlayanlara ikram yapıldı. - ELAZIĞ