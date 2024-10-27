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Elazığ'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Elazığ'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor
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Kovancılar İlçe Müftülüğü, her hafta farklı bir camide düzenlediği 'Sabah Namazı Buluşması' programını bu hafta Fatih Sultan Mehmet Camiinde gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, programa katılarak vatandaşlarla sohbet etti ve ikramlarda bulunuldu.

Elazığ'da müftülük tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Kovancılar İlçe Müftülüğü her hafta farklı bir camide "Sabah Namazı Buluşması" programı gerçekleştiriyor. Bu çerçevede bu hafta Fatih Sultan Mehmet Camiinde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın katıldığı programdan sonra vatandaşlar ile hasbihal edildi ve katılım sağlayanlara ikram yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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