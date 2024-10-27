Elazığ'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Elazığ'da müftülük tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Kovancılar İlçe Müftülüğü her hafta farklı bir camide "Sabah Namazı Buluşması" programı gerçekleştiriyor. Bu çerçevede bu hafta Fatih Sultan Mehmet Camiinde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın katıldığı programdan sonra vatandaşlar ile hasbihal edildi ve katılım sağlayanlara ikram yapıldı. - ELAZIĞ