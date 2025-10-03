Elazığ'da Sabah Namazı Buluşmaları Başladı
Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları, Harput Sarahatun Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tesbihat ve zikir yapıldı.
Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programları, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan buluşmada namaz eda edildikten sonra tesbihat, zikir, tekbir ve salavat-ı şerifeler okundu. Manevi atmosferin hakim olduğu programların ilki, tarihi dokusuyla öne çıkan Harput Sarahatun Camiinde gerçekleştirildi.
Program Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından yapılan sohbet ve dua ile tamamlandı. Sabah namazı buluşmaları her cuma sabahı farklı camilerde devam edecek. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel