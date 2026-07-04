Kıbrıs Gazisi Adnan Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Adnan Coşkun için askeri tören düzenlendi.

Elazığ'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden 1954 doğumlu Kıbrıs Gazisi Adnan Coşkun için askeri tören düzenlendi. 3 Temmuz tarihinde vefat eden evli ve 4 çocuk babası Gazi Adnan Coşkun'un cenazesi, 8. Kolordu Komutanlığı tarafından organize edilen askeri törenle Polatlar Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, askeri erkan, gaziler, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde omuzlara alınan Kıbrıs Gazisi Coşkun'un naaşı, Asri Mezarlık'ta toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı