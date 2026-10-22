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Elazığ'da gönüllüler 84 yaşındaki Özbay çiftine kışlık hazırlıkta yardım etti

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Elazığ'da gönüllüler 84 yaşındaki Özbay çiftine kışlık hazırlıkta yardım etti Haber Videosunu İzle
Elazığ'da gönüllüler 84 yaşındaki Özbay çiftine kışlık hazırlıkta yardım etti
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Elazığ'da 'İyilik Var' projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler, 84 yaşındaki Celal ve Fethiye Özbay çiftinin kışlık turşu ve gıda hazırlıklarını tamamladı. İl Müdürü Serdar Demirci de ziyarette çiftle sohbet etti.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler, "İyilik Var" projesi kapsamında pazardan aldıkları malzemelerle 84 yaşındaki Celal ve Fethiye Özbay çiftinin kışlık hazırlıklarını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen "İyilik Var" gönüllü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığ'da bir saha çalışması gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında ilk olarak kışlık hazırlıklarda kullanılacak gıda malzemeleri pazardan temin edildi. Ardından Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ile projede yer alan gönüllü, kentte ikamet eden 84 yaşındaki Celal ve Fethiye Özbay çiftinin evini ziyaret ederek malzemelerle birlikte kışlık turşu ve diğer gıda hazırlıklarını tamamladı. Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Celal Özbay, " İyilik var dediniz, evimize hoş geldiniz" dedi.

Ziyarete katılarak yaşlı çiftle yakından ilgilenip sohbet eden Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, "Bildiğiniz gibi 'İyilik Var' projesi, bakanlığımızın öncülük ettiği bir gönüllü sosyal sorumluluk projesidir. Büyük Türk milletinin mayasında da iyilik her zaman fazlasıyla vardır. Aziz şehrimiz Elazığ'da da iyilik yine fazlasıyla var. Bu çerçevede bir gönüllümüz, yaşlı çiftimize, kıymetli büyüklerimize kışlık hazırlıkları kapsamında yardımcı olmak istedi ve 'İyilik varsa ben de varım' dedi. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte hem gönüllümüzü hem de yaşlı çiftimizi hanelerinde buluşturduk. Bu hanede gönüllümüz, yaşlı çiftimize kışlık hazırlıkları kapsamında yardımcı olmak üzere en başta turşu yaparak ve sonrasında diğer kışlık hazırlıklara da katkı sunmak üzere burada bulunuyor. Bizler, 'İyilik varsa biz de varız' diyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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