Haberler

Elazığ'da iş hayatına uyum eğitimi

Elazığ'da iş hayatına uyum eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet himayesinde işe başlayan gençler, İş Hayatına Uyum eğitimi alarak iş hayatında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi edindiler.

Elazığ'da işe başlayan gençlere İş Hayatına Uyum ile ilgili eğitim verildi.

Devlet himayesi altında iken devlet memuru olarak atanan gençlere işe başlamadan önce Bakım Sonrası Rehberlik Birimi tarafından İş Hayatına Uyum ile ilgili eğitim verildi. Eğitime katılım gençlere iş hayatlarında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda gençlere atamalarının hayırlı olması ve başarılar temenni edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı

Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Kongo'da büyük facia: 226 kişi hayatını kaybetti

Son dönemin en büyük faciası: 226 ölü
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade