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Elazığ'da Geleneksel Sahur Halayı Coşkusu

Elazığ'da Geleneksel Sahur Halayı Coşkusu
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Elazığ'da düzenlenen sahur halayı etkinliği, davul klarnet eşliğinde mahalle sakinlerini bir araya getirerek renkli görüntüler oluşturdu. Mahalle muhtarı Ramazan ayının önemine dikkat çekti.

Elazığ'da davul klarnet eşliğinde onlarca kişinin katıldığı sahur halayı, renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmezi olan 'Sahur halayı' her sene olduğu gibi bu senede sürüyor. Bu çerçevede Yeni Mahalle sakinleri tarafından düzenlenen sahur halayına onlarca kişi katıldı. Mahallelinin toplanması üzerine davul klarnet çalmaya başladı. Meşalelerin de yakıldığı mahallede, vatandaşlar aynı anda halay çekti. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi.

Mahalle muhtarı Ayhan Yılmaz, "Ramazan ayı İslam aleminde dayanışma ve paylaşma ayı. Elazığ'da da sahur halaylarıyla birlikte birliğin ve beraberliği ayıdır. Biz Ramazan ayında her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Burada mahalle sakinlerimizin düzenlemiş olduğu sahur halayına katıldık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sefa Can ise " Mahallemizde 15 yıldır geleneksel olarak sahur halayı etkinliklerimizi düzenliyoruz. Mahallece de yüksek katılım var. Her sene üzerine koyarak devam ediyoruz. Halaylar çekiliyor, söyleyişiler yapılıyor. Gelenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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