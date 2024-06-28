Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da bir kirpi, her akşam evin bahçesinde besleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ merkeze bağlı Sancaklı köyünde yaşayan Mehmet Zeki Karaaslan, her akşam evinin bahçesine gelen bir kirpiyi besliyor. Karaaslan, kirpinin gelişine alıştıklarını ve onun karnını doyurup su içmesini sağladıklarını belirtti.

Elazığ'da bir kirpi, her gün akşam saatlerinde gittiği evin bahçesinde duyarlı vatandaşın elleri ile besleniyor.

Görenlerin içini ısıttığı görüntüler, Elazığ merkeze bağlı Sancaklı köyünde yaşanıyor. Bölgede bulunan bir kirpi, her akşam Mehmet Zeki Karaaslan'ın evinin önüne kadar geliyor. Artık kirpinin gelişine alışan Karaaslan da, minik dostunun karnını doyurup su içmesini sağlıyor. Bir süredir kirpinin akşam saatlerinde evlerinin bahçesine geldiğini belirten Karaaslan, "Çok alıştığımız bir durum değildi. İlk geldiğinde biraz yiyecek bırakmıştım önüne. Ardından her akşam gelmeye başladı. Ben de yiyeceğini ve suyunu veriyorum, birbirimize alıştık" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Zeki Elazığ Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title