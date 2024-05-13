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Eğitim Sen: Öğretmen atamaları ihtiyaç kadar yapılmalı

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Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece 20 bin öğretmen ataması yapılmasına yönelik kararını eleştirerek, gerçek ihtiyaç kadar öğretmen ataması yapılması gerektiğini belirtti. Durdu, ayrıca okul sıkıntısı ve norm fazlası öğretmen sorunlarına da dikkat çekti.

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) -Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, "Öğretmen atamaları iktidarın kemer sıkma politikalarına feda edilemez. 20 bin değil gerçek ihtiyaç kadar öğretmen ataması yapılmalıdır" dedi.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece 20 bin öğretmen ataması yapılmasına yönelik kararını eleştirdi. Durdu, şunları söyledi:

"ÖĞRETMEN ATAMALARINA GELİNCE BÜTÇE YETERSİZ"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir demeci vardı. Bir miktar öğretmen ataması yapacağız diye. Bu çok talihsiz bir açıklama olarak karşımıza çıktı. Baktığımız zaman resmi rakamlara göre 68 bin öğretmen açığı, 90 bine yakın da ücretli öğretmen çalışıyor kurumlarda. 20 bin öğretmen ataması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına baktığımız zaman deprem ve seçim döneminden dolayı bütçenin yetersiz olduğunu ve bundan dolayı 20 bin atama yapılacağını dile getirdi. Bu da çok talihsiz bir açıklama. Diyanet İşleri Başkanı'na hac ziyareti için milyonluk araç tahsis edilirken bütçe yeterli ya da tarikat ve cemaatlere paralar akıtılırken bütçe yeterli ama öğretmen atamalarına gelince bütçe yetersiz, öğrencilerimize ücretsiz bir öğün sağlıklı yemek için bütçe yetersiz. Bu kabul edilemez.

"GERÇEK İHTİYAÇ KADAR ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMALIDIR"

Ayrıca bakanın açıklamalarında dikkat çeken bir husus daha vardı. Mülakatın devam ettiğini söylüyor. 2023 genel seçimlerinde AKP iktidarının mülakat kaldırılacak diye bir demeci vardı. Ama görünen o ki mülakat aynen devam ediyor. Özetle öğretmen atamaları iktidarın kemer sıkma politikalarına feda edilemez. 20 bin değil gerçek ihtiyaç kadar öğretmen ataması yapılmalıdır.

"ESKİŞEHİR'DE OKUL İÇİNDE OKUL UYGULAMASI VAR"

Eskişehir'de okul sıkıntı birçok ilde olduğu gibi var. Deprem riski nedeniyle boşaltılan birçok okul var. Okul içinde okul uygulaması var şu anda. Sabahçı öğlenci olarak işleyen okullar giderek artıyor. O da öğrencilerin sağlıklı eğitim almasını engelliyor. Okul ihtiyacı bir an önce giderilmeli. Birçok ilde birikme oluyor. Birçok bölgede de boşluklar oluyor. Bu da öğretmene yönelik bir atama sistemi olmamasından kaynaklanıyor. Şu anda Eskişehir'de 2 bin 100 civarı norm fazlası bulunuyor."

Kaynak: ANKA / Yerel

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