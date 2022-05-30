Eğitim-Bir-Sen'den "Bahar Şenliği" - Haberler

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin üyeleri ve aileleri için ilk kez düzenlediği ve yüzlerce kişinin katıldığı Bahar Şenliği'nde konuşan Başkan Mehmet Sezer, "Daha önce sosyal ve kültürel etkinliklerde bir arada olduğumuz büyük ailemiz ile ilk kez düzenlediğimiz Bahar Şenliği'nde buluşmak büyük bir onur" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin düzenlediği Bahar Şenliği'nde katılımcılar aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirmenin huzurunu yaşadı.

Yüreğir Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve Türk Hava Kurumu'nun da katkı sağladığı etkinlik Yüreğir Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, ilk kez düzenledikleri etkinliğin amacına ulaştığını vurgulayarak Bahar Şenliği'ni geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Sezer, "Bugün büyük ailemiz için çok özel bir gün. Adana'nın yazı selamlayan bu muhteşem havasında sizlerle bir arada olmak çok güzel bir duygu. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve ailelerine özel düzenlenen Bahar Şenliği'nin gerçekleştirilmesinde destek veren başta Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir ve ekibiyle diğer tüm kurumlara teşekkür eden Mehmet Sezer konuşmasında, "Sendikacılık sadece üye toplamak, üyelerin maddi çıkarlarına yönelik çalışmalar yapmak değildir. Sendikacılık bir bütün olarak sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya gelip aile olma bilincine ulaşmaktır. Büyük ailemizin her bir ferdi bizim için çok kıymetlidir. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehter takımı, Hacivat-Karagöz, model uçak ve roket gösterisi, geleneksel çocuk oyunları, güneş ve uzay gözlemi, yarışmalar, yüz boyama, ebru sanatı ve sportif etkinliklerin ücretsiz olarak sunulduğu Bahar Şenliği'nde katılımcılara çeşitli ikramda da bulunuldu.

Bahar Şenliği'ne Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimi, Yüreğir Kültür İşleri Müdürü Osman Nuri Ünsal, Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri ile Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve aileleri katıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel