Ege Üniversitesi'nde Çeşme Damla Sakızı Tanıtıldı
Agroturizm dersi kapsamında, Çeşme Damla Sakızı'nın önemi, üretim süreci ve ekonomik katkısı Ege Üniversitesi'nde tanıtıldı. Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, öğrencilere bu kültürel mirasın tanınmasının önemini vurguladı.
Ege Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde düzenlenen Agroturizm dersi kapsamında, ülkemizin endemik değerlerinden biri olan Çeşme Damla Sakızı tanıtıldı.
Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci tarafından sunum gerçekleştirildi. Keçeci, öğrencilere sakız ağacının bölgedeki önemi, üretim süreci ve ekonomik katkısı hakkında detaylı bilgiler aktardı. Etkinlikte ayrıca, Çeşme Damla Sakızı'nın coğrafi işaret süreci ve sürdürülebilir tarım politikalarındaki yeri üzerine de değerlendirmeler yapıldı. Sunuma ilgi gösteren öğrencilere teşekkür eden Müdür Ahmet Keçeci, "Çeşme Damla Sakızı sadece bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda kültürel bir mirasımızdır. Gençlerimizin bu değeri tanıması ve sahip çıkması bizim için çok kıymetli" dedi. - İZMİR