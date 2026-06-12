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Ege Üniversitesi Soruşturmasında 41 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde usulsüz ihale ve alımlarla yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İZMİR) - Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Sayıştay raporlarında da yer alan tespitler doğrultusunda gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğu değerlendirildi.

Aralarında kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından, 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınanlar arasında eski Başhekim D.B ve eski Başmüdür Ö.Ö'nün de bulunduğu ileri sürüldü.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan 41 şüpheli, İzmir Adliyesi'ne sevk edilirken 6 ismin emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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