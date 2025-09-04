Haberler

Efsanevi İtalyan Modacı Giorgio Armani 91 Yaşında Hayatını Kaybetti

Efsanevi İtalyan Modacı Giorgio Armani 91 Yaşında Hayatını Kaybetti
Giorgio Armani, modern erkek ve kadın takım elbisesi tasarımlarıyla tanınan ve yıllık 2 milyar sterlin gelir elde eden ünlü modacı, 91 yaşında vefat etti. Armani, son günlerine kadar işine bağlı kaldı.

Efsanevi İtalyan modacı ve milyarder Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan modacı ve milyarder Giorgio Armani hayatını kaybetti. Erkek ve kadın takım elbiselerini modern bir kitleye uygun şekilde yeniden tasarlayarak adını geniş kitlelere duyuran Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yılda 2 milyar sterlinin üzerinde gelir elde eden Armani'nin şirketinden yapılan açıklamada, "Armani, son günlerine kadar çalışarak kendini şirkete, koleksiyonlara ve devam eden birçok gelecek projesine adadı" denildi. Açıklamada, Cumartesi ve Pazar günü Milano'da bir taziye evi kurulacağını ve ardından tarihi henüz belirlenmemiş özel bir cenaze töreni düzenleneceği açıklandı. - ROMA

