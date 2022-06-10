Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Mantarcılık Eğitimi - Haberler

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Eğitimi düzenlendi. Efes Tarlası Yaşam Köyü Haziran ayı takviminin ilk eğitiminin ardından 23 katılımcıya sertifikaları verildi.

Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere ve üretici olmak isteyen bireylere yönelik eğitimler devam ediyor.

Yaşam Köyü'nün Haziran ayı eğitim takvimi kapsamında ilk olarak İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Eğitimi düzenlendi. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Çetin tarafından verilen eğitimde, Pleuratus (İstiridye) mantarının tanımı, dünya ve Türkiye'de mantarcılığın durumu, Pleuratus (İstiridye) mantarın üretim şekilleri, yetiştirmede karşılaşılan zorluklar, problemler ve hastalıklar gibi konu başlıklarında katılımcılara bilgi verdi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda düzenlenecek eğitimler 17 Haziran'da Tıbbi – Aromatik Bitkilerin Üretimi Eğitimi, 24 Haziran'da Arıcılık Eğitimi ile devam edecek.

ANKA / Yerel