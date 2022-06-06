Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'buzağı desteklemesi' uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'buzağı desteklemesi' uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'buzağı desteklemesi' uyarısı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere 2. dönem buzağı desteklemesi uyarısı yapılarak, başvuru yapmayanların desteklemeden yararlanabilmeleri için son başvuru tarihinin 15 Haziran olduğu hatırlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere 2. dönem buzağı desteklemesi uyarısı yapılarak, başvuru yapmayanların desteklemeden yararlanabilmeleri için son başvuru tarihinin 15 Haziran olduğu hatırlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık yapan yetiştiricilere verilen destekler aralıksız olarak sürüyor. Bu çerçevede doğan her buzağıya bakanlığın istediği şartlar yerine getirilmesi şartı ile destekleme ödemesi yapılıyor. 2021 yılında doğan buzağılar için ikinci dönem destekleme başvuruları sürerken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü son başvuru tarihi için yetiştiricilere uyarıda bulundu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Buzağı desteği 2. dönem müracaatları için son gün 15 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir. Herhangi bir birliğe/kooperatife üye olanların başvurularını bağlı bulundukları birliğe/kooperatife yapmaları, üye olmayanların ise müracaatlarını doğrudan İlçe Müdürlüğümüze yapmaları gerekmektedir. Birinci dönem müracaatı olmayan yetiştiricilerin 15 Haziran 2022 tarihine kadar üyesi olduğu birlik/kooperatif veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm yetiştiricilerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Efeler Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title