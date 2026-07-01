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Aydın'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Aydın'da motosiklet sürücüleri denetlendi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik ekipleri tarafından Kozdibi Meydanı'nda yapılan motosiklet denetiminde, kasksız kullanım ve evrak eksiklikleri nedeniyle sürücülere ceza kesildi. 2 saatlik uygulamada 60 motosiklet kontrol edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik denetimlerine devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozdibi Meydanı'nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede artan motosiklet kullanımı ile ilgili de harekete geçen ekipler Kozdibi Meydanı'nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik yapılan denetimlerde kasksız motosiklet kullanımı başta olmak üzere trafik kuralları konusunda motosiklet sürücüleri uyarıldı. Yaklaşık 2 saatlik uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen veya evrak eksiği bulunan motosiklet sürücüleri ise ceza yemekten kurtulamadı. İl genelinde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 60 motosiklet denetlenirken, uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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