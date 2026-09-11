Efeler’de Kur’an kursu öğreticilerine yeni eğitim yılı öncesi seminer

Efeler İlçe Müftülüğünde görev yapan Kur'an kursu öğreticilerine, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Efeler İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen seminerde, yeni eğitim öğretim döneminde Kur'an kurslarında yürütülecek eğitim faaliyetleri değerlendirildi. Eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla düzenlenen programda, öğreticilerin dikkat etmesi gereken hususlar ele alındı. Programa Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, Aydın İl Müftü Yardımcısı Fatıma Ekiz ve Efeler İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Muhammet Yılmaz katıldı.

Seminerde konuşan Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, Kur'an kursu öğreticilerinin çocukların ve gençlerin dini eğitiminde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Coşkun, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. Programda ayrıca Kur'an kurslarında yeni dönemde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, öğreticiler arasında görüş alışverişi yapıldı.

Seminer, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı