Efe Abduş'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki özel birey Efe Abduş'un polis olma hayali, Mudurnu Kaymakamı Ceyda Durmaz'ın sürpriziyle gerçeğe dönüştü. Efe, düzenlenen törende polis üniforması giydi ve apoletleri kaymakam ve emniyet müdürü tarafından takıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan özel birey 14 yaşındaki Efe Abduş'un polis olma hayali, Mudurnu Kaymakamı Ceyda Durmaz'ın sürpriziyle gerçeğe dönüştü. Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen sürpriz programda Efe'ye, kendisi için hazırlanan polis üniforması giydirildi. Üniformasını giyen Efe'nin apoletleri, Kaymakam Ceyda Durmaz ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hasan Tokgöz tarafından takıldı. Efe'nin ailesi oğullarına bu mutluluğu yaşatan kurumlara teşekkür etti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BOLU

