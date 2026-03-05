Edremit Ticaret Odası'ndan Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası'na ziyaret

Edremit Ticaret Odası heyeti, Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer'i ziyaret ederek bölgedeki ticari faaliyetler ve esnafın sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Edremit Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Tarkan Denizer, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Emre Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Şık ve Genel Sekreter Recep Akgün katıldı. Ziyarette esnafın karşılaştığı sorunlar ve bölgedeki ticari faaliyetler üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Havran Pazarı'nın marka değerinin geliştirilmesi, Havran'a ait coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve bölgedeki yerel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Bununla birlikte Edremit ve Havran'daki üretim ve ticaretin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları da değerlendirildi.

Ziyaret sonunda Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer'e yeni görevinde başarılar dilenerek hayırlı olsun temennileri iletildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı