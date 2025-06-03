Edremit MYO Yönetimi Kaymakam Odabaş'ı Ziyaret Etti

Edremit MYO Yönetimi Kaymakam Odabaş'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Meslek Yüksekokulu'nun yeni yönetimi, Kaymakam Ahmet Odabaş'ı ziyaret ederek iş birliğini güçlendirme yollarını görüştü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) yeni göreve başlayan yönetimi, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Edremit MYO Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mehmet Algil ve Öğr. Gör. Nuray Unat ile Yüksekokul Sekreteri Ferhat Gündüz katıldı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, yüksekokul ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine yönelik ortak projeler ele alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi

Uzun süre haber alınamayan yaşlı çift kırsalda ölü bulundu
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

İlk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.