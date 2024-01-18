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Edremit Belediyesi Yeşil Alan ve Park Çalışmalarına Devam Ediyor

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Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni parklar kazandırma ve mevcut parkların düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Edremit daha yeşil bir görünüme kavuşacak.

Edremit Belediyesi daha yeşil bir Edremit için aralıksız çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçeye yeni parklar kazandırırken rutin çalışmalara da devam ediyor.

Edremit'te yeşil alan ve yeni parklar hizmete açılıyor. Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınkum Mahallesi Sedir Caddesi'nde bulunan parklarda yeniden düzenleme çalışmaları sürüyor. Çocuklar için oyun grupları ve spor aletlerinin de yerleştirildiği Hamidiye Mahallesi Ülkü Yolu 658. Sokakta gerçekleştirilen yeni park yapım çalışmaları da tamamlandı.  Mevcut parklar ve yeni yapılan parkların çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra çimlendirme çalışmasının da tamamlanmasıyla daha da güzel bir görünüme kavuşacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Edremitlilerin rahat nefes alabileceği alanları oluşturmak için ekiplerimiz çalışıyor. Söz verdiğimiz gibi daha yeşil bir Edremit için çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız hizmete sunduğumuz yeşil alan ve parklarımızda aileler çocuklarıyla güzel vakit geçirebilecekler" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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