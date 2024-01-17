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Edremit Belediyesi Çarşamba Pazarı'nda Gıda Denetimleri Gerçekleştirdi

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Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini temin etmek amacıyla Çarşamba Pazarı'nda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, Edremit Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içinde, perakende gıda ürünleri satan tezgahları incelendi. Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı incelemelerde bulundu. Denetimler, ürünlerin fiyatları, son kullanma tarihleri, ürün ambalajları, genel hijyen kurallarına uygunluk gibi kriterlere odaklandı. Bal, peynir, zeytin gibi şarküteri ürünleri özel olarak kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, eksiklikleri tespit edilen esnaflara zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu sayede, pazarda satılan gıda ürünlerinin standartlara uygun ve güvenilir bir şekilde tüketicilere sunulması amaçlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda ürünlerine kolayca ulaşabilmelerini temin etmek adına düzenli denetimlere devam edeceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, halk sağlığını korumak ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini temin etmek amacıyla Çarşamba Pazarı'nda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, Edremit Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içinde, perakende gıda ürünleri satan tezgahları incelendi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı incelemelerde bulundu. Denetimler, ürünlerin fiyatları, son kullanma tarihleri, ürün ambalajları, genel hijyen kurallarına uygunluk gibi kriterlere odaklandı. Bal, peynir, zeytin gibi şarküteri ürünleri özel olarak kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, eksiklikleri tespit edilen esnaflara zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu sayede, pazarda satılan gıda ürünlerinin standartlara uygun ve güvenilir bir şekilde tüketicilere sunulması amaçlandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda ürünlerine kolayca ulaşabilmelerini temin etmek adına düzenli denetimlere devam edeceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, halk sağlığını korumak ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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