Edremit Belediyesi, Akçay Kordonu Yaz Sezonuna Hazırlıyor - Haberler

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Edremit Belediyesi, Akçay Kordonu Yaz Sezonuna Hazırlıyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaz sezonu öncesi merkez mahallelerde ve Akçay kordonda çalışmalarına hız verdi.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz sezonu öncesi merkez mahallelerde ve Akçay kordonda çalışmalarına hız verdi.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi ve İbrahimce Mahallesi sokaklarında yol düzenleme çalışması yapıyor. Fen İşleri'nin çalışmayı tamamladığı Baraj Caddesi'nde de Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Akçay Mahallesi'nde ise kordon ve meydan, ekipler tarafından kozak taşı ile kaplanıyor. Renkli taşlarla düzenleme çalışmalarını sürdüren ekipler,  Akçay'ı plajı ve yeni kent meydanıyla halkın kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Cumhuriyet Mahallesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, gençlik, Yerel, Haberler

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