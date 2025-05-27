Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi, Robot Yarışmasında İkincilik Elde Etti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl Kayseri'de 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda RC Sabit Kanat Uçak kategorisinde ikincilik elde eden Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Kocaseyit İHA Takımı, Balıkesir'i gururlandırdı.

Takımda görevli öğretmen Yalçın Yılık'ın liderliğinde öğrenciler Nilsu Kars, Zeyneb Reyya Girgin ve Fatma Zehra Girgin yarışmada büyük başarı gösterdi. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir yaptığı açıklamada, "Takım lider öğretmenimiz Yalçın Yılık ve öğrencilerimiz Nilsu Kars, Zeyneb Reyya Girgin ve Fatma Zehra Girgin'i bu önemli başarıdan dolayı gönülden tebrik ediyor; emekleri ve azimleri için teşekkür ediyorum. Üreten, geliştiren ve geleceğe umutla bakan gençlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR