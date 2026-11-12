Editör İrem Delice'ye yanıltıcı bilgi suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

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Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'da Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından bir vefat haberinde "Erdoğan vefat etti" başlığının kullanılmasına ilişkin editör İrem Delice'ye "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hakkındaki hükmün hükmün açıklanması geri bırakılan İrem Delice'nin tahliyesine de hükmedildi.

Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde hüküm kuruldu.

Duruşmada savunmaların alınmasının ardından hakim kararı açıkladı. Buna göre editör İrem Delice "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Delice'nin tahliyesi de kararlaştırıldı.

Davanın diğer sanıkları gazete temsilcisi Emin Aydın ile sorumlu yazı işleri müdürü Yeşim Ülker'in ise beraatına hükmedildi.

Duruşmayı Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve İrem Delice'nin annesi de takip etti.

Gazeteciler hakkında, Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından 25 Ağustos'ta Gülşen Erdoğan isimli vatandaşın vefatına ilişkin "Erdoğan vefat etti" başlığının kullanılmasına ilişkin dava açılmıştı.

Kaynak: ANKA