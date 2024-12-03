Edirne'de Kur'an Kursları Laik Eğitime Darbe İddiası

(EDİRNE) - Kent Konseyi Edirne Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu, kentteki ilkokullarda açılan Kur'an kursları ile ilgili açıklama yaptı. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, "İlimizde 19 okulda Kur'an Kursu uygulamasına başlanmış ve 369 ilkokul öğrencisi bu kurslara kayıt edilmiştir" dedi.

Kent Konseyi Edirne Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu tarafından Kur'an kursları ile ilgili Edirne Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasını Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir yaptı. Demir, Kur'an kurslarının ilkokullarda açılması ve yaygınlaşmasının laik eğitime vurulan bir darbe olduğunu söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, ilkokullarda Kur'an kursu açılmasının dayanağı olan protokol ile ilgili yazmış olduğumuz dilekçeye verilen yanıta göre ilimizde 19 okulda Kur'an Kursu uygulamasına başlanmış ve 369 ilkokul öğrencisi bu kurslara kayıt edilmiştir. İlkokullarda okul sonrası etüt uygulaması için bir ders saati ücreti 31 lira 75 kuruş olup okul sonrası iki ders etüt için veliler günlük 63.5 lira ödemektedir. Etüt ücretleri aylık olarak hesaplandığında, veliler için ciddi bir maliyet anlamına gelirken, Kur'an kurslarının ücretsiz olması eşitlik ilkesine aykırıdır. Etüt ücretini ödeyecek gücü olmayan ailelerin çocukları bir şekilde bu kurslara mecbur bırakılmaktadır. İlimizdeki ilk ve ortaokullardan bazıları depreme dayanaklı olmadığı için yıkıldı. Yıkılan okulların yerine yeni okul binaları inşa edilmedi. Yıkılan okulların öğrencileri diğer okul binalarına yönlendirildiği için ikili eğitim yapılmakta olan ilkokullar bulunmaktadır ve ortaokul ile lise öğrencileri aynı okul binasını paylaşmak zorunda bırakılmıştır. Bazı ilk ve ortaokullarda sınıf mevcutları 40 öğrenciye yaklaşmaktadır.

"Laik eğitime vurulan bir darbedir"

Edirne'de yeni yerleşim diyerek adlandırılan ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgede ciddi okul ve derslik ihtiyacı bulunmaktadır. Eğitimlerinden tasarruf edilmesi kesinlikle düşünülmemesi gereken engelli bireyler için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kurs, bu eğitim öğretim yılında velilerin yoğun talep ve ısrarları sonucunda ancak çok kısa bir süre önce açılabilmiştir. Her konuda tasarruf yapılırken Kur'an kurslarına bütçe ayırmak, bu kursların açılması için ısrarcı olmak eğitimi dinselleştirmek adına yapılan bir tercihtir. İlkokul 4. sınıfta, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve bu dersin alanında eğitim almış öğretmenleri bulunmaktadır. Derse girecek branş öğretmenlerinin mevcut olmadığı durumlarda bu dersleri veren kişi sınıf öğretmenidir. İlkokul düzeyindeki öğrenciler için Kur'an kursu açılarak esas işi öğretmenlik olmayan kişilerin okul ortamlarında bulundurulması yanlışından bir an önce vazgeçilmelidir. Eğitim kurumlarının içinde müfredatta yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi dışında ayrıca dini eğitim vermek, içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığımız Kur'an kurslarını ilkokullarda açmak ve yaygınlaştırmak laik eğitime vurulan bir darbedir."