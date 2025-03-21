Edirne'de 'Askıda Ekmek' Kampanyası İyilik Haftası Kapsamında Başlatıldı

Edirne'de Mithatpaşa İlkokulu öğretmenleri ve velileri tarafından 'askıda ekmek' kampanyası düzenlendi.

Kampanyanın uygulandığı Yeniimaret semtinde, Edirne halkından büyük destek geldi. Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, "Mithatpaşa okulumuzun velileri ve öğretmenleri, iyilik haftası kapsamında 'askıda ekmek' kampanyası başlattılar. Ayrıca, durumu iyi olan vatandaşlarımız da buraya gelip, 'askıda ekmek almak istiyorum' diyerek ücretlerini ödeyerek kampanyaya destek oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İyilik haftası bu hafta, hepinizi iyiliğe davet ediyorum" dedi.

Diğer mahallelerden destek geldi

Muhtar Dürüktaş, kendisine gelen taleplerin olduğunu ifade ederek, "Bana da kampanyaya katılmak için talepler geliyor. 'Muhtarım, biz de katılmak istiyoruz, biz de askıda ekmek kampanyasına katkıda bulunmak istiyoruz' diyen vatandaşlarımızdan güzel talepler alıyorum. Ben de onları yönlendiriyorum" diye konuştu.

Kampanyanın iyilik haftası süresince sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Dürüktaş, "Bunu devam ettirelim, insanlara dokunalım. İnşallah hep beraber kampanyamıza katkıda bulunalım. Durumu iyi olan vatandaşlarımız kampanyaya destek olursa, bir ailemiz üç ekmek, diğer ailemiz altı ekmek alıyor. Bu, onlar için çok güzel bir fırsat. Önceden ekmek satış noktamız az ekmek satışından dolayı kaldırıldı. Bunun yerine askıda ekmek uygulaması geldi, çok güzel oldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Fırın işletmecisi Uğur Civelek, kampanya hakkında şu bilgileri verdi: "Mithatpaşa İlkokulu'nda bu hafta iyilik haftası kapsamında askıda ekmek uygulaması başlatıldı. Gelen müşterilerimiz arasında, askıda ekmeğe destek olanlar da var. Üç ekmek alıp, 100 lira, 200 lira para bırakıp askıda ekmeğin devamına katkıda bulunabilirlerse, biz de bu şekilde hizmet vermek isteriz. Bu sadece iyilik haftası kapsamında kalmasın, devam etsin" dedi. - EDİRNE