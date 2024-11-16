Üye Girişi
Haberler

Eber Gölü'nde Yangın Denetimleri Komandolarla Güçlendirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Eber Gölü'nde artan kamış yangınlarına karşı dron ve komando ekipleriyle denetimlere başladı. Albay Tolga Yağan, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve biyoçeşitliğin korunması için sürekli kontrolün sürdüğünü duyurdu.

Yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü'nde komandolarla denetim

AFYONKARAHİSAR - Son aylarda kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü'nde güvenlik önlemlerin artıran Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gölde havadan dron ile karada ise komandolar ile denetim yapmaya başladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, gölde yapılan denetimleri sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı. Albay Yağan, paylaşımında "Can ve mal güvenliğini sağlamak, canlı popülasyonu korumak ve biyoçeşitlik tahribatını engellemek amacı ile göl ve çevresinde aralıksız

kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, paylaşılan videoda göle ve çevresinde devriye gezen komandolar ise dikkatlerden kaçmadı.

Eber Gölü'nde Yangın Denetimleri Komandolarla Güçlendirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

 Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı

İstismar iddialarının odağındaki baba ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.