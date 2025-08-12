Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Kırklareli'nde Yapıldı
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı'na bölge valileri ve kurum temsilcileri katıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Kırklareli'de Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı gerçekleşti.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel