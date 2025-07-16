Düzce'ye Atanan Kaymakam Adaylarından Vali Aslan'a Ziyaret

Düzce(İHA) – Düzce'ye 111. dönemde atanan kaymakam adayları Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret ederek görevlerine başladılar. Kaymakam adayları hem Düzce Valiliği'nde hem de ilçe kaymakamlıklarında bürokratik işlemleri takip ederek deneyim kazanacaklar.

Düzce'ye 111. dönem Kaymakam adayı olarak atanan Furkan Dinçer, Fahrettin Fazıl Ata ve Muhammet Öztürk, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti. Kaymakam adaylarına başarılar dileyen Vali Aslan aynı zamanda kendi kaymakamlık ve valilik döneminde ki deneyimlerini de aktardı. Kaymakam adayları süreç içerisinde Düzce Valiliği ve kaymakamlıklarda idari ve bürokratik işlemlerde deneyim kazanacaklar. - DÜZCE