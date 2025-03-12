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Düzce Valisi, Yeni Ortaokul İnşaatlarını İnceledi

Düzce Valisi, Yeni Ortaokul İnşaatlarını İnceledi
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla devam eden Rıza Malatyalı ve İsmetpaşa ortaokulu inşaatlarını yerinde inceledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, İsmetpaşa ve Rıza Malatyalı ortaokulları inşaatlarını yerinde inceledi bilgiler aldı.

Düzce'de eğitimin kalitesinin arttırılması için çalışmalar devam ediyor. Vali Selçuk Aslan, Ağaköyü Mahallesi'nde inşası devam eden Rıza Malatyalı Ortaokulu ve Darıcı Mahallesi'nde inşası devam eden İsmetpaşa Ortaokulu'nda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sırasında eğitim yatırımlarının geleceğe etkisini vurgulayan Vali Selçuk Aslan, güçlü bir geleceğin ancak bugünden atılan sağlam eğitim adımlarıyla şekilleneceğini ifade etti. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar, Valiliğin koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından kararlılıkla sürdürülüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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