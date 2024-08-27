Düzce Valisi Selçuk Aslan, KYK yurtlarında incelemelerde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Konuralp Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdu ile Cahit Zarifoğlu Kredi Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak öğrencilerin en iyi şartlarda konaklamaları için azami gayret gösterdiklerini söyledi.

Düzce Üniversitesinde okuyacak öğrencilerin barınacağı Kredi Yurtlar Kurumlarında tüm hazırlıklar tamamlanarak öğrencileri bekliyor. Vali Selçuk Aslan beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurtlarındaki hazırlıkları yerinde inceledi, bilgi aldı.

Aslan, öğrencilerin en iyi şartlarda konaklamaları için yapılan çalışmaları değerlendirerek, tüm hazırlıkların sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve güvenli bir barınma ortamının sağlanması konusunda azami gayret gösterildiğini belirtti. - DÜZCE